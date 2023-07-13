آسايش أربيل تطيح بعصابة ابتزاز إلكتروني

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش ارييل، اليوم الخميس، اعتقال عصابة بتهمة الابتزاز الالكتروني.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قواتها تمكنت من القاء القبض على خمسة اشخاص بتهمة الابتزاز الالكتروني في اربيل".

وأضاف أن "هذه العصابة كانت تقوم بتصوير مقاطع فيديو غير لائقة للمواطنين و تهديدهم بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ".

ودعت المديرية في بيانها المواطنين إلى "الابتعاد عن مثل هذه العلاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع اشخاص مشبوهين".