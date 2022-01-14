أسايش أربيل تطيح بشركة وهمية سرقت سيارات باهظة الثمن

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن "الآسايش" في أربيل، يوم الجمعة، القبض على افراد شركة وهمية احتالت على مواطنين وسرقت سيارات باهظة الثمن منهم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد وقوع جرائم احتيال وسرقة ثماني سيارات تحت مسمى (فرصة عمل) خلال اليومين الماضيين بمدينة أربيل، قامت فرق التحقيق والمتابعة في مديريتنا بواجباتها وتمكنت بالتعاون مع شرطة أربيل من اعتقال العصابة".

وأشارت إلى أنه "ستتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم القانوني".

ووردت أنباء الليلة الماضية عن حدوث عملية سرقة طالت سيارات حديثة في حي "وزيران" الذي يُعد من أرقى المناطق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ليتبين بعدها أن شركة وهمية تدعي توفير فرص عمل قامت بالاحتيال على مجموعة أشخاص واستولت على عجلاتهم لتختفي بها عن طريق ربطها بنظام GPS.

وتجمع أولئك الأشخاص الذين سُرقت عجلاتهم وهي عبارة عن ثماني مركبات نوع "لاندكروزر" دفع رباعي أمام مقر الشركة الوهمية الكائن في الحي المذكور مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل واعادة تلك المركبات لأن بعضهم قد استقرض اموالها، والبعض الآخر قام ببيع منازلهم في سبيل شرائها.

وبدأت القصة عندما دعت شركة في اربيل باسم "فرص عمل" الأسبوع الماضي السكان الذين يمتلكون عجلات نوع "لاندكروزر" دفع رباعي موديلها فوق 2017 الاتصال بها للعمل معها ليبادر 8 أشخاص إلى تقديم الطلبات إليها.

وقد استولت الشركة على السيارات الثمانية من خلال ربطها بنظام تحديد الموقع GPS ولا يُعرف مصير تلك العجلات منذ ليلة أمس. وتصل سعر العجلة الواحدة إلى 50 الف دولار أمريكي، وفقا لمالكيها.

وطبقا للمعلومات، فقد أعلنت الشركة أنها ستدفع 1800 دولار أمريكي لكل سائق شهريا، ولكنها اشترطت أيضا ان تأخذ المركبات إلى مقر الشركة، وان تضع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وينبغي ألّا يكون مالكوها متواجدين من أجل ألّا يطلعوا على مكان وضع النظام.

وكانت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان قد اعلنت قبل ايام إرتفاع معدل جرائم النصب والاحتيال في العام المنصرم في محافظات الإقليم.