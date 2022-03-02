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آسايش أربيل تضبط أكثر من أربعة كغم من المخدرات بحوزة أشخاص بينهم إيراني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-02T12:53:08+0000
آسايش أربيل تضبط أكثر من أربعة كغم من المخدرات بحوزة أشخاص بينهم إيراني

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش العامة في اربيل يوم الأربعاء اعتقال مجموعة من مهربي المواد المخدرة وبحوزتهم أربعة كغم من مادة "التلياك" المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد متابعة دقيقة من قبل ضباط مركز مكافحة المواد المخدرة في معبر (حاج عمران) الحدودي الدولي التابع للمديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة تمكن المركز في قضاء سوران من الاستيلاء على 4 كغم من مادة التلياك مع اعتقال ثلاثة أشخاص.

وأضاف البيان أن المركز تمكن وبعد متابعة دقيقة ونصب كمين من الاستيلاء على كمية من مادة الكريستال المخدرة بعد أن تم ضبطها واخفاؤها ضمن مواد منزلية واعتقال شخص ايراني الجنسية ضبطت تلك المادة بحوزته.

ووفقا للبيان ان المتهم الإيراني كان ينوي نقلها الى استراليا عبر شركات النقل الجوي.

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