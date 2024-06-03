آسايش أربيل تضبط تجار ممنوعات وتصادر 90 كغم "ترامادول"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل يوم الاثنين القبض على ثلاثة متهمين بتهمة تجارة المخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تمكن فريق من مديرية مكافحة المخدرات وبعد تبادل المعلومات مع مديرية مكافحة المخدرات في الموصل من القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة".

وأضافت المديرية ان "المتهمين الثلاثة كانوا يقومون بنقل والمتاجرة بالمواد المخدرة حيث تمكنت قواتها من ضبط 90 كيلو غراما من حبوب (ترامادول) المخدرة".