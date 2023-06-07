آسايش أربيل تصدر توضيحا حول وفاة شخص اعتقلته بعد "اقتحامه شركة"

شفق نيوز/ أصدرت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، توضيحاً حول وفاة شخص بعد اعتقاله من قبلها.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن المدعو زيرك علي محمد هاجم شركة وأراد أن يستحصل أموالاً منها بالقوة، موضحا أن تقرير مديرية الأمن داخل المدينة يثبت تدهور الحالة الصحية لهذا المواطن.

وأضاف البيان أنه وعلى الفور قامت فرقنا بنقل هذا المواطن إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك، مشيرا إلى أن فرق الطب العدلي في السليمانية قدموا إلى اربيل للمشاركة في الإطلاع على أسباب الوفاة.

ووفقا للبيان فإن التقرير الطبي أظهر أن هذا الشخص قد توفي اثر اصابته بجلطة قلبية، لافتا إلى أن بعض القنوات والجهات تستخدم حادثة الوفاة لأغراضها الخاصة.