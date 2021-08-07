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آسايش أربيل تحقق في اغتيال قيادي كوردي معارض لطهران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-07T16:30:50+0000
آسايش أربيل تحقق في اغتيال قيادي كوردي معارض لطهران

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، أنها شرعت في التحقيق باغتيال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض لطهران.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتاريخ اليوم السبت تم ابلاغنا من قبل ادارة فندق گولى سليمانى في مدينة اربيل عن حادثة قتل داخل الفندق".

وأضافت، "بعد وصول فرق التحقيق التابعة لمديرتنا، تبين ان الشخص المقتول هو مواطن كوردي من شرق كوردستان (المناطق الكوردية بإيران) باسم موسى بابه خاني". 

وأشارت المديرية إلى أن "التحقيقات بدات حول تلك الجريمة، وسيتم الاعلان عن النتائج  حال الانتهاء من التحقيقات".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني قد اتهم في بيان، السبت، طهران باختطاف القيادي الكوردي قبل يومين قبل تعذيبه وقتله.

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