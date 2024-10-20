أسايش أربيل تحذر من اطلاق الاعيرة النارية للاحتفال بعد انتهاء العملية الانتخابية

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة للاسايش (أمن) محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، من الاحتفال بعد انتهاء عملية التصويت في انتخابات برلمان كوردستان من خلال اطلاق الاعيرة النارية، متوعدة المخالفين بالإجراءات القانونية الرادعة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع المواطنين والأطراف أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية في مدينة اربيل وضواحيها يتوجب التحلي بالهدوء والابتعاد عن اثارة اية مشكلة، لافتا إلى أنه بهدف التعبير عن الاحتفال يمنع اطلاق الاعيرة النارية بأي شكل من الأشكال.

وتوعد البيان اي شخص لا يلتزم ويخالف القانون باتخاذ القانونية واعتقاله، مطالبا الجميع الالتزام بالحفاظ على الهدوء وسلامة أبناء المدينة.