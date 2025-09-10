أسايش أربيل: القبض على ناشط "تيك توك" بحوزته  أسلحة نارية (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على ناشط في منصة "تيك توك" ورفيق له، بتهمة إطلاق العيارات النارية واستخدام أسلحة غير مرخصة.

وأوضح بيان المديرية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن القبض تم بأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل وبالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة أربيل، حيث شمل المتهم الأول (ش، ف، ح) المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم "خەپە شەكرۆكە"، والمتهم الثاني (أ، خ، أ).

وأشار البيان إلى أن المتهم الأول كان يقوم ببث مباشر متكرر على "تيك توك"، ما أثار استياء المواطنين، وقد تم تنبيهه سابقًا والتعهد عليه بتقييد نشاطاته على المنصة وعدم الإخلال بالقيم الاجتماعية.