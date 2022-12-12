"آسايش دهوك": المسلح الذي استهدف مديرية الأمن "عمل إرهابي"

شفق نيوز / قالت مديرية آسايش دهوك، اليوم الاثنين، إن الهجوم المسلح الذي استهدف مقر المديرية وأوقع ضحية ومصاباً كان عملاً إرهابياً.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الهجوم الذي استهدف مقر المديرية كان عملاً إرهابياً، بعد ان أطلق مسلح النار على العناصر الأمنية داخلها". وكان مصدر امني في دهوك أفاد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بسقوط ضحية وإصابة آخر من قوات الاسايش بهجوم مسلح استهدف مقراً لهم وسط المدينة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحاً من القومية العربية هاجم مبنى دائرة أسايش دهوك، وتمكن الدخول الى المبنى واطلق النار، ما اسفر مصرع عنصراً من الاسائيش وجرح آخر"