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أسايش الإدارة الذاتية تغلق المعابر وتشدد الإجراءات قبيل رأس السنة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-25T19:47:12+0000
أسايش الإدارة الذاتية تغلق المعابر وتشدد الإجراءات قبيل رأس السنة

شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، يوم العن إغلاق جميع المعابر في مناطق سيطرتها وسط تشديد أمني مع اقتراب حلول عيد رأس السنة الميلادية.

وقالت قوات الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "قررت إغلاق جميع المعابر بدءا من الساعة السادسة صباحا يوم الأربعاء 30 كانون الأول الجاري ولغاية الساعة السادسة يوم السبت الموافق ل 2 كانون الثاني 2021".

وأضاف البيان أنه يُمنع تجول الدراجات النارية المدنية والعسكرية إضافة إلى الشاحنات الكبيرة والمتوسطة اعتبارا من السادسة صباحا يوم الأربعاء الموافق ل 28 كانون الأول الجاري وحتى السادسة صباحا الموافق ليوم السبت 28 كانون الثاني 2021.

كذلك قررت منع إطلاق الأعيرة النارية منعا باتا تحت طائلة المحاسبة والمسؤولية القانونية، مشيرة أنها اتخذت تلك القرارات "ليعم الأمن والأمان".

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