أسايش السليمانية يقبضون على سارق ويستعيدون 57 مليون دينار خلال ساعات (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش محافظة السليمانية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخص متهم بالسرقة، وإعادة كامل المبلغ المسروق إلى مالكه، وذلك في عملية استغرقت ست ساعات فقط.

وقالت المديرية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم، حيث قام السارق بالاقتحام وفتح صندوق داخل محل تجاري في سوق مدينة السليمانية، مستولياً على مبلغ قدره 57 مليون دينار عراقي".

وأضافت، أنه "بعد تنفيذ السرقة، قام المتهم بإخفاء المال في مخزن مجاور للمحل".

وتابعت: "على إثر ذلك، بدأت مديرية أسايش السليمانية بتعليمات من السلطات القضائية تحقيقات موسعة، واستعانت بتسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة".

ولفتت إلى أن "الجهود الأمنية أثمرت عن تحديد هوية السارق ومكان وجوده خلال مدة زمنية قصيرة، حيث جرى إلقاء القبض عليه واستعادة المبلغ كاملاً وإعادته إلى صاحبه".

وختمت بالقول: "في الوقت الحالي، تم توقيف المتهم بموجب المادة 443 من قانون العقوبات، ويجري التحقيق معه لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".