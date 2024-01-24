آسايش السليمانية يعتقل 10 متهمين خلال أقل من أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش السليمانية، يوم الأربعاء، اعتقال 10 متهمين في السليمانية وضبط عدد من الأسلحة غير القانونية خلال أقل من أسبوع.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات آسايش غرب السليمانية ألقت القبض على الأشخاص العشرة بتهمة حيازة أسلحة غير قانونية وإطلاق النار وإحداث الفوضى وتم الاستيلاء على جميع الأسلحة، في الفترة من 18 كانون الثاني/ يناير الجاري ولغاية 22 منه".

ولفتت إلى أنه "تم إلقاء القبض على المتهمين بموجب المواد 413 و432 و495 من قانون العقوبات العراقي".