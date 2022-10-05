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أسايش السليمانية يعتقل شخصين هاجما منزل معلم بقنبلة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-05T18:07:47+0000
أسايش السليمانية يعتقل شخصين هاجما منزل معلم بقنبلة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) غرب السليمانية، يوم الاربعاء، عن اعتقال شخصين هاجما بالقنابل اليدوية والأسلحة منزلاً في جمجمال.

وجاء في بيان لإعلام وعلاقات المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في الساعة 3.15 دقيقة من ليلة 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، قام شخصان (م. ج. ج) و(ك. غ. ن) بمهاجمة منزل المعلم (ر. ح. ش) في حي أشتي بقضاء جمجمال، بقنبلة يدوية وأطلقا النار من بندقية آلية على المنزل.

واوضح البيان انه بعد الحادث فر المشتبه بهما وأطلق مجهولون النار من عدة أحياء قريبة من الحادث النار عليهما، وأصيب كلاهما، ثم لقي أحد الجرحى المشتبه به مصرعه واسمه (م. ي. ج) وهرب الآخر.

واشار البيان الى انه بعد إبلاغ قوات مديرية أمن غرب السليمانية، تم تكليف فرق خاصة بجمع المعلومات التفصيلية والتعرف على المشتبه بهم والعثور عليهم، مبينا انه أخيرا وبعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق تم توقيف اثنين من المشتبه بهم وفقا للمادة (345) من قانون العقوبات من قبل قوات مديرية الأمن غرب السليمانية.

واضاف ان أحد المشتبه بهم الموقوفين، وهو (ك. ف. ن) شارك في الجريمة من خلال قيادة دراجة نارية اقلت المتهم الاخر كما كشفت عنه كاميرات المراقبة، لافتا الى ان المتهم الاخر قام بتوفير الاسلحة والذخيرة.

وبشأن الاضرار التي لحقت بصاحب المنزل اكد البيان ان اصحاب المنزل لم يكونوا متواجدين في الليلة التي حصل فيها الهجوم على المنزل، مبينا ان الاضرار اقتصرت على خسائر مادية فقط، وان التحقيقات متواصلة للبحث عن الجناة الاخرين.

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