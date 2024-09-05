أسايش السليمانية يطلب من المجموعات الإيرانية المعارضة الانتقال إلى معسكرات جديدة

شفق نيوز/ في خطوة تهدف إلى تعزيز الأوضاع الأمنية على حدود السليمانية، زارت قوات "الأسايش، مقرات المجموعات الإيرانية المعارضة في منطقة زركويز، ووجهت طلبًا رسميًا بتغيير مواقعهم.

وقال مصدر رفيع من جماعة "الكادحين" الكوردستانية الإيرانية المعارضة، لوكالة شفق نيوز، "أبلغتنا القوة الأمنية التي زرانا أمس الأربعاء، بضرورة مغادرتنا لمقراتنا الحالية في زركويز، بانه كورة، وزركويزله، والانتقال إلى معسكراتنا الجديدة في سورداش بحلول نهاية الشهر الجاري."

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السلطات الأمنية في السليمانية لتنظيم وجود المجموعات المعارضة الإيرانية المتواجدة في المنطقة.

ومنذ عدة سنوات، تواجدت هذه المجموعات في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، وقد شهدت المنطقة توترات مستمرة نتيجة الأنشطة السياسية والعسكرية لهذه الجماعات.

ويعتبر القرار جزءًا من سياسة أوسع لإعادة تنظيم وجود المجموعات بما يتماشى مع الترتيبات الأمنية والإدارية في الإقليم.