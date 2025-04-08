آسايش السليمانية يحبط تهريب كمية ضخمة من "الكريستال" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لآسايش السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مادة "الكريستال" المخدرة واعتقال تاجر أجنبي، في عملية أمنية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق مكافحة المخدرات التابعة لجهاز الأمن الإقليمي، وبالتنسيق مع المديرية العامة للعمليات ومديرية آسايش السيطرات، تمكنت ليلة السادس من نيسان/ أبريل الجاري من ضبط 30 كيلوغراماً من مادة "الكريستال" المخدرة.

وأوضحت أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة بدأت من حدود إقليم كوردستان وصولاً إلى إحدى نقاط التفتيش، حيث أحبطت محاولة تهريب الكمية.

وبحسب البيان، تبين أن المشتبه به تاجراً أجنبياً كان يخطط لنقل المواد المخدرة إلى تركيا.

وخلال عملية التفتيش، تم ضبط المواد المخدرة بالكامل والقبض على المتهم، الذي يواجه الآن تهماً بموجب المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والمواد المؤثرة العقلية، مشيرة إلى أن المتهم قد تم توقيفه بقرار قضائي.

وأكدت أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع خيوط القضية، مشددة على مواصلة جهودها لمكافحة تهريب المخدرات والحفاظ على أمن واستقرارالإقليم.