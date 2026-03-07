آسايش السليمانية: قصف مقر قوات 70 ومحيط الأمم المتحدة والقنصلية التركية بست مسيّرات

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش إقليم كوردستان ومقرها السليمانية، فجر الأحد، استهداف مقر قوات 70 التابعة للبيشمركة ومحيط موقع تابع للأمم المتحدة والقنصلية التركية في المدينة بست طائرات مسيّرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مدينة السليمانية شهدت مساء السبت- الأحد هجوماً بأربع طائرات مسيّرة استهدفت مقر قوات 70، فيما استهدفت طائرتان مسيّرتان أخريان محيط مقر الأمم المتحدة ومكتب القنصلية التركية في المدينة".

وبيّن أن "الهجمات لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية".

وأكدت المديرية أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة تفاصيل الهجمات والجهة التي تقف وراءها".