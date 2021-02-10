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آسايش السليمانية تؤكد سقوط ضحية من قواتها وتسرد تفاصيل المشاجرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-10T11:01:24+0000
آسايش السليمانية تؤكد سقوط ضحية من قواتها وتسرد تفاصيل المشاجرة

شفق نيوز/ أكدت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية يوم الأربعاء سقوط ضحية من قواتها في شجار مع مجموعة من قوات البيشمركة عند سيطرة "طاسلوجة" فيما أعلنت فتح تحقيق بالحادثة وإحالة المتسببين بها إلى القضاء.

وقالت المديرية في بيان "في صباح اليوم المصادف 10 - 2 - 2021 وعند الساعة (10:30) دقيقة وعند سيطرة طاسلوجة التابعة لمديرية الآسايش في السليمانية وخلال اجتياز عجلة تابعة للبيشمركة حصل سوء فهم ومشادة كلامية وشجار بين البيشمركة وعناصر السيطرة".

وأشار البيان إلى تعرض عدد من عناصر الآسايش إلى هجوم بالسلاح الأبيض ليصابوا بجروح إثرها، معبرا عن أسفه عن وفاة (العريف/شاخوان أحمد محمود) أحد عناصر الآسايش وإصابة خمسة آخرين بجروح وهم من منتسبي المديرية في السيطرة.

ووفقا للبيان فإنه وبجهود الجميع تم إنهاء التوتر، وعلى الفور تم تشكيل لجنة تحقيقة ليأخذ القانون مساره، لافتا إلى حجز الطرفين المتسببين بالمشكلة بأمر من القاضي.

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