أسايش السليمانية تلقي القبض على شخصين بتهمة "الشعوذة والسحر"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية، اليوم الاربعاء، القبض على شخصين بتهمة "الشعوذة والسحر".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتها ألقت القبض على متهمين اثنين الأول هو (أ ، أ ، ف) من مواليد 1975 ، والثاني (د ، ع ، م) من مواليد 1985 ، بتهمة الخداع والتضليل وتهديد النساء وإجبارهن على ارتكاب الفسق والسحر".

واضاف البيان ان العديد من النساء اصبحن ضحايا لهذه الاعمال تحت التهديد".

واكدت المديرية انه "بعد استيفاء المعلومات واستلام قرار القاضي ، وفقًا للمادة (2) من إساءة استخدام أجهزة الاتصال، تم ضبط بعض النقود المزيفة وعدة كتب لتعليم الصلوات وكتابة المواد والسحر واسلحة نارية"، مشيرة الى ان "التحقيق في قضيتهم مستمر لغاية الآن".