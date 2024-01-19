أسايش السليمانية تقبض على متهمين وتضبط معدات أثرية بحوزتهم

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية، يوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين وضبط عدد من المعدات الأثرية بحوزتهم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الرصد وإجراء تحقيق مفصل، تمكنت القوات الأمنية بمنطقة (ورماوا) وبأمر من قاضي التحقيق، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط عدد من معدات التنقيب الأثري، المعدة للاستخدام في البحث والاكتشاف".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم بموجب المادة 24 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالآثار".