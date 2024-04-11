آسايش السليمانية تفكك عصابة تروج للعملات المزيفة

شفق نيوز/ تمكنت قوات مديرية أمن السليمانية داخل المدنية / بالتنسيق مع مديرية أمن غرب السليمانية، وبعد مراقبة وتحريات دقيقة، من تفكيك عصابة مكونة من (4) أشخاص يقومون بالترويج للعملات المزيفة.

وقالت مديرية الامن الآسايش في السليمانية في بيان اليوم الخميس، إن قواتها ألقت القبض على جميع أعضاء العصابة التي قامت بتصريف الدولارات الأمريكية المزيفة على أصحاب المحال والبائعين مقابل الدينار العراقي خلال شهر رمضان، مشيرة الى مصادرة جميع الأموال بعد القبض على المتهمين.

وأضاف البيان أن اعمار المتهمين تتراوح بين 24 و30 عاما، وهم من سكان السليمانية وجمجمال، مؤكدا انه تم اعتقالهم بموجب المادة 281 من قانون العقوبات العراقي.