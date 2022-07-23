تفكيك خليتين إرهابيتين كانتا تخططان لهجمات مسلحة وعمليات اغتيال بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية، يوم السبت، تفكيك خليتين ارهابيتين كانتا ترومان تنفيذ هجمات مسلحة، وعمليات اغتيالات لشخصيات في محافظات ومناطق الإقليم كافة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن قوات عمليات مؤسسة الأمن (الآسايش) في الإقليم أحبطت مخطط المجموعتين الارهابيتين، مضيفة أن أعضاء تلك المجموعتين كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في أربيل وخططوا لإغتيال بعض الشخصيات.

ووفقا لاعترافات المعتقلين، فقد خططوا لاستهداف أربيل والسليمانية وحلبجة وكرميان، بحسب البيان.

ونوهت المديرية إلى أنه بناءً على المعلومات الاستخبارية حصلت عليها عمليات آسايش السليمانية والتي استندت على أدلة دقيقة عن المجموعتين الإرهابيتين في إقليم كوردستان اللتين وقعتا تحت تأثير تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنهما كانتا تخططان لتنفيذ نوايهما باتجاهين مختلفين.

واشارت الى، انه وبعد اجراء تحقيق شامل، تم تحديد أماكن وتحركات المشتبه بهم ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة، وبعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق وبقرار من رئيس جهاز آسايش إقليم كوردستان، ومدير مديرية آسايش محافظة السليمانية، اعتقلت قوات عمليات مؤسسة الآسايش في اقليم كوردستان خلال عدد من العمليات المختلفة والحملات الناجحة، عددا من ارهابيي داعش الذين كانوا يخططون للهروب والانضمام الى عصابات داعش الارهابية، بعد تنفيذ مخططاتهم الارهابية.

كما تطرق البيان إلى عدد أفراد المجموعتين الإرهابيتين، وهم خمسة متهمين فالأول يُدعى ( ع ، ح ) يبلغ من العمر 28 عاما وهو من سكنة قضاء خبات في محافظة أربيل، والثاني يُدعى (آ، آ) يبلغ من العمر 23 عاما من سكنة محافظة حلبجة وقد بايع تنظيم داعش في العام 2019، والثالث يُدعى (غ، س) يبلغ من العمر 23 عاما من سكنة قضاء عقرة في محافظة دهوك، والربع يُدعى (س،ت) يبلغ من العمر 21 عاما من سكنة محافظة السليمانية، والخامس (ز، م) يبلغ عمره 20 عاما ومن سكنة محافظة السليمانية.