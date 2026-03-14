أسايش السليمانية تعلن إسقاط مسيّرتين

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش إقليم كوردستان في السليمانية، فجر الأحد، إسقاط طائرتين مسيّرتين من دون تسجيل خسائر.

وقال المتحدث باسم أسايش السليمانية، العقيد كارزان شيركو، إن الأصوات التي سُمعت في السليمانية كانت ناتجة عن إسقاط طائرتين مسيّرتين، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار.

كما نفى مصدر في جهاز الأسايش، في حديثه لشفق نيوز، صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط صاروخ باليستي في السليمانية، مشيراً إلى أن ما جرى اقتصر على إسقاط مسيّرتين.

ويأتي هذا التطور بعد معلومات أولية افاد بها مراسلنا عن دوي انفجارات في السليمانية، بالتزامن مع سقوط مسيّرة أخرى على منزل في حي كاريزان بمدينة أربيل موقعاً اكثر من عشر إصابات.