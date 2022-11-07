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أسايش السليمانية تعلن تفاصيل "مقتل واعتقال" إرهابيين في جمجمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-07T17:10:50+0000
أسايش السليمانية تعلن تفاصيل "مقتل واعتقال" إرهابيين في جمجمال

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش غرب السليمانية، يوم الاثنين، تفاصيل عملية اعتقال ومقتل إرهابيين في قضاء جمجمال التابع للمحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في 3/11/2022 غادر ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش أحدهم امرأة من منطقة جمجمال إلى منطقة سنگاو لبناء مخبأ لإرهابيي التنظيم، وتنفيذ أعمال إرهابية في مدن إقليم كوردستان".

وأضافت أن "قوات الأسايش قامت بمتابعة تحركات الإرهابيين بناء على معلومات أولية ووضعت منطقة سنگاو تحت المراقبة المشددة، وبعد التأكد والحصول على موافقة القاضي بدأت عملية الاعتقال في الليلة الماضية، في جبل اشداخ بالقرب من قرية گجان في منطقة سنگاو".

وأوضحت المديرية، أن "بعد 30 دقيقة، استطاعت القوات من قتل إرهابيين وهم (ک، س م) و( م ، ع ، م )، وإصابة إرهابي ثالث وهو ( ش ، ن ، ع )"، مؤكدة أن "التحقيق مستمر في ملابسات الحادث".

وأشارت إلى أن "الإرهابي المقتول (ك.س.م ) من مواليد 1975 من سكان منطقة جمجمال حي رابرين، متزوج وله ثلاثة أطفال، له تاريخ في التطرف وبايع إرهابيي داعش".

وبينت أن "الإرهابي الثاني الذي قتل (م،ع،م) من سكان جمجمال حي رابرين، مواليد 1998، متزوج من (ش،ع) التي كانت من أفراد الجماعة الإرهابية، وكلاهما بايعا إرهابيي داعش وكانا يعتزمان أيضاً ارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية".

ولفتت مديرية اسايش غرب السليمانية، إلى أن "الإرهابية الجريحة (ش،ع) وهي أنثى وزوجة الإرهابي (م،ع،م) استقبلت بدورها أفكار إرهابيي داعش وبايعتهم وكانت مستعدة للمشاركة في الأعمال الإرهابية".

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