سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

آسايش السليمانية تعتقل عشرات الأشخاص خضعوا لتدريبات عسكرية غير قانونية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-11T05:24:44+0000
آسايش السليمانية تعتقل عشرات الأشخاص خضعوا لتدريبات عسكرية غير قانونية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية يوم السبت بأن شركة "talon" افتتحت دورات عسكرية لعشرات الأشخاص دون استحصال الموافقات الرسمية من السلطات الأمنية.

وذكرت المديرية في بيان أنه "وفقا لمعلومات مسبقة وفي يوم التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري قام فريق المتابعة والتفتيش للشركات الأمنية، وبالتعاون مع قسم حركة (آسايش) السليمانية بزيارة شركة (talon)"، مضيفة أنه "تبيّن أن هذه الشركة لم تلتزم بالتعليمات المتعلقة بالشركات الأمنية".

ووفقا للبيان فإن الشركة شكّلت قوة قوامها 89 شخصا من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأجرت لهم ثلاث دورات عسكرية إضافة إلى تدريبهم على الأسلحة الخفيفة والثقيلة"، لافتا إلى أنه نتيجة لذلك تم إلقاء القبض على المشاركين في الدورة العسكرية الثالثة وعددهم 31 شخصا.

related

آسايش السليمانية تعتقل ثلاثة أشخاص اشتركوا بقتل امرأة وأحرقوا جثتها

Date: 2021-06-17 13:54:34
آسايش السليمانية تعتقل ثلاثة أشخاص اشتركوا بقتل امرأة وأحرقوا جثتها

الاسايش تقبض على 31 تاجرا بالمخدارت في السليمانية

Date: 2020-04-26 12:30:55
الاسايش تقبض على 31 تاجرا بالمخدارت في السليمانية

إعتقال رئيس مؤسسة "ناليا" في مطار السليمانية بعد عودته من السويد

Date: 2020-12-25 08:57:06
إعتقال رئيس مؤسسة "ناليا" في مطار السليمانية بعد عودته من السويد

في السليمانية.. اعتقال 914 مطلوباً خلال شهر واحد بتهم مختلفة

Date: 2019-09-08 13:58:01
في السليمانية.. اعتقال 914 مطلوباً خلال شهر واحد بتهم مختلفة

صور .. الآسايش تعتقل شخصين سرقا أكثر من 150 ألف دولار من شركة في كوردستان

Date: 2021-08-07 10:24:50
صور .. الآسايش تعتقل شخصين سرقا أكثر من 150 ألف دولار من شركة في كوردستان

الآسايش تعتقل منفذي حادثة النادي الليلي في السليمانية

Date: 2021-03-14 05:19:51
الآسايش تعتقل منفذي حادثة النادي الليلي في السليمانية

جرحى من الآسايش بشجار مع "الفرقة الذهبية" التابعة لنائب رئيس إقليم كوردستان

Date: 2021-02-10 09:16:14
جرحى من الآسايش بشجار مع "الفرقة الذهبية" التابعة لنائب رئيس إقليم كوردستان

إرتفاع حصيلة المشاجرة إلى ضحية من الآسايش وإصابة 12 بجروح في السليمانية

Date: 2021-02-10 09:30:09
إرتفاع حصيلة المشاجرة إلى ضحية من الآسايش وإصابة 12 بجروح في السليمانية