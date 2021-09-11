آسايش السليمانية تعتقل عشرات الأشخاص خضعوا لتدريبات عسكرية غير قانونية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية يوم السبت بأن شركة "talon" افتتحت دورات عسكرية لعشرات الأشخاص دون استحصال الموافقات الرسمية من السلطات الأمنية.

وذكرت المديرية في بيان أنه "وفقا لمعلومات مسبقة وفي يوم التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري قام فريق المتابعة والتفتيش للشركات الأمنية، وبالتعاون مع قسم حركة (آسايش) السليمانية بزيارة شركة (talon)"، مضيفة أنه "تبيّن أن هذه الشركة لم تلتزم بالتعليمات المتعلقة بالشركات الأمنية".

ووفقا للبيان فإن الشركة شكّلت قوة قوامها 89 شخصا من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأجرت لهم ثلاث دورات عسكرية إضافة إلى تدريبهم على الأسلحة الخفيفة والثقيلة"، لافتا إلى أنه نتيجة لذلك تم إلقاء القبض على المشاركين في الدورة العسكرية الثالثة وعددهم 31 شخصا.