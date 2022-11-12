سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسايش السليمانية تعتقل شخصين بتهمة السرقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-12T17:55:59+0000
أسايش السليمانية تعتقل شخصين بتهمة السرقة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش أمن محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، اعتقال اثنين من أفراد عصابة للسرقة ارتكبت عمليات منذ قرابة عام في قضاء جمجمال.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوات اسايش غرب السليمانية تمكنت من كشف عصابة للسرقة تتكون من 4 أفراد واعتقلت اثنين منهم وهما كل من (م ج م) و(ر ج م) من سكنة ناحية شورش بقضاء جمجمال".

وأضاف البيان أن "المتهمين كورديان اعترفا بقيامهما بتفكيك محولة للطاقة الكهربائية في حدود ناحية بيره مكرون ونقلاها إلى بستان لأحد المواطنين وفككاها إلى أجزاء، مشيرا الى ان المتهمين اعترفا أيضا بارتكاب جرائم سرقة اخرى متنوعة في حدود (قضاء جمجمال وناحية تكية جباري وباني مقان)".

وتابع البيان ان "المتهمين محتجزان بامر القاضي ومازالت التحقيقات معهما جارية".

related

بينهم مورد رئيسي.. اعتقال 8 من مروجي ومتعاطي المخدرات وضبط 5 كغم كريستال في كوردستان

Date: 2022-09-20 17:58:17
بينهم مورد رئيسي.. اعتقال 8 من مروجي ومتعاطي المخدرات وضبط 5 كغم كريستال في كوردستان

اقتحموا منزل مستثمر بزي عسكري.. اعتقال عصابة للسرقة في إقليم كوردستان

Date: 2022-10-14 13:18:53
اقتحموا منزل مستثمر بزي عسكري.. اعتقال عصابة للسرقة في إقليم كوردستان

الأسايش تحبط عملية نهب "قبر أثري" في دربندخان

Date: 2022-03-16 18:15:10
الأسايش تحبط عملية نهب "قبر أثري" في دربندخان

اعتقال متهمين بحوزتهما 139 كغم من الكريستال في إقليم كوردستان

Date: 2022-09-26 18:09:21
اعتقال متهمين بحوزتهما 139 كغم من الكريستال في إقليم كوردستان

آسايش السليمانية تكشف حقيقة مهاجمتها بصاروخ

Date: 2019-07-14 08:06:35
آسايش السليمانية تكشف حقيقة مهاجمتها بصاروخ

أمن السليمانية يطيح بقاتلي الضابط في مشاجرة النادي الليلي ويعلن سبب وقوع الحادث

Date: 2022-03-20 10:21:57
أمن السليمانية يطيح بقاتلي الضابط في مشاجرة النادي الليلي ويعلن سبب وقوع الحادث

السليمانية.. اعتقال شخص يسرق اللوحات المرورية ويبيعها "فافون" 

Date: 2022-10-03 05:02:00
السليمانية.. اعتقال شخص يسرق اللوحات المرورية ويبيعها "فافون" 

آسايش السليمانية بشأن حادثة جبل ازمر: طائرة تركية استهدفت عنصرين للـPKK

Date: 2019-10-22 13:24:55
آسايش السليمانية بشأن حادثة جبل ازمر: طائرة تركية استهدفت عنصرين للـPKK