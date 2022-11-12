أسايش السليمانية تعتقل شخصين بتهمة السرقة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش أمن محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، اعتقال اثنين من أفراد عصابة للسرقة ارتكبت عمليات منذ قرابة عام في قضاء جمجمال.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوات اسايش غرب السليمانية تمكنت من كشف عصابة للسرقة تتكون من 4 أفراد واعتقلت اثنين منهم وهما كل من (م ج م) و(ر ج م) من سكنة ناحية شورش بقضاء جمجمال".

وأضاف البيان أن "المتهمين كورديان اعترفا بقيامهما بتفكيك محولة للطاقة الكهربائية في حدود ناحية بيره مكرون ونقلاها إلى بستان لأحد المواطنين وفككاها إلى أجزاء، مشيرا الى ان المتهمين اعترفا أيضا بارتكاب جرائم سرقة اخرى متنوعة في حدود (قضاء جمجمال وناحية تكية جباري وباني مقان)".

وتابع البيان ان "المتهمين محتجزان بامر القاضي ومازالت التحقيقات معهما جارية".