آسايش السليمانية تعتقل أباً وأم قتلا طفلهما من ذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية آسايش السليمانية، يوم الاثنين، اعتقال رجل وامرأة بتهمة قتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة ديالى، وفرارهما إلى إقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتاريخ 7 آب/ أغسطس الجاري، وبعد انتشار خبر مقتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في ديالى على يد والديه، وهما رجل وامرأة، وفرارهما إلى إقليم كوردستان، باشرت المديرية العامة للآسايش بمتابعة القضية والتحقيق فيها، عقب تلقيها معلومات استخبارية من خلية الصقور في محافظة كركوك التابعة للاستخبارات العراقية".

وأضافت أنه "بناءً على أوامر قضائية، تمكنت مفارز المديرية ليلة أمس الأحد من اعتقال المتهمين في قضاء جمجمال، وتم تسليمهما إلى القوات الأمنية التحادية بعد استكمال التحقيقات، نظراً لخصوصية القضية"، مؤكدة "توقيف المتهمين استناداً إلى المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيق ما زال جارياً".