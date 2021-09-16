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آسايش السليمانية تطيح بعصابة لتهريب الآثار وأُخرى لتزييف العملة بحوزتها 70 الف دولار مزيفة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T10:07:25+0000
آسايش السليمانية تطيح بعصابة لتهريب الآثار وأُخرى لتزييف العملة بحوزتها 70 الف دولار مزيفة

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة السليمانية يوم الخميس بأن قواتها ألقت القبض على 7 متهمين يمثلون عصابتين إحداهما متخصصة بسرقة وتهريب الآثار، والأُخرى تتعامل بالعملة المزيفة.

وقالت المديرية في بيان إن قواتها القت القبض على المتهمين السبعة أثناء بحثهم عن قطع أثرية في الأماكن القديمة في منطقتي "شارباژير" و"قرداغ"، واثناء تعاملهم بالعملات المزيفة.

ووفقا للبيان فإن القوات ضبطت بحوزة المتهمين 70 الفا، و600 دولار أمريكي مزيف من فئة 50 دولاراً، وعجلة، مولدة وعدة أجهزة.

وأشار البيان إلى أن المتهمين تم القاء القبض عليهم وفق قانون العقوبات العراقي، وفتح ملف تحقيق لهم.

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