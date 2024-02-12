آسايش السليمانية تصدر تعليمات جديدة بشأن التعاملات المالية

شفق نيوز/ أصدرت مديرية آسايش السليمانية، يوم الاثنين، قرارات جديدة خاصة بسوق صرف العملات الأجنبية أبرزها منع بيع العملات القديمة الطبع والممزقة بسعر أقل.

وبحسب كتاب صادر عن المديرية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يجب على جميع الشركات والمكاتب والتجار والمتعاملين بالعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي، الالتزام بخمسة قرارات محددة، وإلا فسيواجهون الملاحقة القانونية.

ونصت القرارات على عدم التمييز في سعر الصرف بين الدولارات القديمة والجديدة، وكذلك العملات الممزقة والمهشمة بالكامل، كما شددت على استلام الحوالات المالية من قبل الشخص الوارد اسمه في الحوالة وليس وكيلاً عنه.

وأكدت على أن يكون صاحب الحوالة يحمل هوية أحوال مدنية تثبت هويته عند استلام الحوالة، ويكون الاستلام مباشرة وجهاً لوجه، محذرة من التعامل بالعملة الإلكترونية بأي شكل من الأشكال.