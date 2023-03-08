أسايش السليمانية تصدر بياناً بشأن مداهمة بستان "شيخ جنكي" في السليمانية

شفق نيوز/ أصدرت مديرية اسايش السليمانية، يوم الاربعاء، بياناً بشأن عملية مداهمة بستان تابع للمُبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي.

وذكر بيان للاسايش ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وبعد موافقة القاضي الخاص، قامت قوة مشتركة من قوات الأمن مساء اليوم الأربعاء، في السليمانية بمداهمة عدة بساتين وبعد التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية، ضبطت عدة أسلحة ( كاتم صوت) ومخدرات ممنوعة وأدلة على خلق قوى غير مشروعة خارج نطاق القوانين المعمول بها في المنطقة".

واشار البيان الى "القبض على عدد من المتهمين، وكان بعضهم مطلوبًا للمحكمة"، مؤكداً ان "القوات الامنية اتخذت إجراءات قانونية وفتح التحقيقات بهذا الملف".

وفي وقت سابق أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز اليوم الأربعاء، بمداهمة قوات أمنية وفق مذكرات قضائية، بستاناً للمُبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، واعتقلت مسلحين في مدينة السليمانية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن اقتحمت، مساء اليوم، بستاناً تابعاً للاهور شيخ جنكي بمنطقة "کێلە سپی" في منطقة سرجنار بمحافظة السليمانية".

واشار المصدر إن "القوات دخلت البستان بأمر من القاضي لوجود عدد من المسلحين من غير المنتمين إلى أي من القوات العسكرية في داخل البستان"، مشيراً الى "اعتقال عدد من المسلحين في العملية".

وردّ مكتب الرئيس المبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، يوم الأربعاء، على عملية اقتحام بستان له في السليمانية، محملاً "بافل وقوباد طالباني"، المسؤولية.

وقال مكتب شيخ جنكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة غير شرعية برفقة قوة أمنية ودون أمر من القاضي ودون أي عذر داهمت بستان لاهور شيخ جنكي في قرية كلاسبي في السليمانية".

وأوضح ان "البستان لم يتم استخدامه من قبل أي قوة منذ عامين، ويوجد فيه عدد قليل من الناس من المنطقة يعملون كفلاحين في البستان".

وتابع البيان "نلوم بافل طالباني وقوباد طالباني ونحملهما سلامة العاملين في البستان"، متوعداً باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة ضد هذا الانتهاك للقانون".

وختم بالقول، إن "هذه المجموعة غير الشرعية ستدفع ثمن أفعالها غير اللائقة وغير المقبولة وسيتم إحباط مؤامراتها في أقرب وقت ممكن".