آسايش اقليم كوردستان: ضبط نحو 400 كيلوغرام من المخدرات خلال العام 2023

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن (الآسايش) في إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، إحصائيات لأعماله وأنشطته للعام الحالي الذي شارف على الانتهاء، وقالت إنها نفذت 187 عملية ضبطت خلالها ما يقارب 400 كغم من المخدرات.

وقال مدير مديرية التحقيق في جهاز أمن الإقليم (الآسايش) العميد پشتیوان بهاء الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه منذ بداية العام 2023، تم تنفيذ 187 عملية من قبل الجهاز، وتم اعتقال 331 متهماً بقضايا وجرائم مختلفة.

وأشار إلى إلقاء القبض على 84 تاجر مخدرات، و254 مروجاً لتلك المواد، وضبط 398 كيلو غراما من المخدرات.