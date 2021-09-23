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سامان برزنجي: 100 ألف جرعة لقاح كورونا تصل إقليم كوردستان إسبوعيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-23T09:06:00+0000
سامان برزنجي: 100 ألف جرعة لقاح كورونا تصل إقليم كوردستان إسبوعيا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن حوالي 100 ألف جرعة من لقاح كورونا تصل إلى الإقليم إسبوعياً.

وقال سامان برزنجي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور احمد زويتن، "هناك عدد كبير من الكوادر التدريسية والمعلمين سجلوا أسماءهم عبر المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاح، إلا أنهم لم يراجعوا المنافذ التلقيحية لحد الآن، ولذلك ندعوهم جميعاً الى تلقي اللقاح بأسرع وقت ممكن".

وأضاف، "تصل الى إقليم كوردستان 100 ألف جرعة من لقاح كورونا إسبوعياً، ويوجد لدينا 11 مركزاً خاصاً لتخزين لقاح "فايزر" تحت درجة حرارة 80 سيليزية لتلقيح اكبر عدد من المواطنين الذين يعيشون خارج المحافظات".

وبين "ان هدفنا هو تلقيح حوالي 3 ملايين و250 الف شخص، 20% منهم والذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح، و13% تلقوا الجرعة الثانية لغاية الان"، مشدداً على "اهمية تلقي اللقاح من قبل المواطنين للحد من مخاطر واعراض الاصابة بهذه الجائحة ".

وكانت منظمة الصحة العالمية في العراق، قد سلمت 14 طناً من المستلزمات الطبية والوقائية لوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، وسيتم توزيعها على محافظات إقليم كوردستان.

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