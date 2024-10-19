ساعات على عرس كوردستان.. تباين في الآراء حول الأصابع البنفسجية

شفق نيوز/ قبيل ساعات من بدء عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان، تتباين آراء المواطنين حول المشاركة في هذه العملية.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء المواطنين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، التي تباينت حول خيار المقاطعة، وضرورة المشاركة من أجل الحفاظ على شرعية "كيان" الإقليم.

وقال حيدر (كاسب في السوق) للوكالة، انه "لن يشارك في هذه الانتخابات لفقدانه الأمل بالتغيير، مردفاً: "المشكلات والأزمات ما زالت قائمة، رغم انتخابات عدة جرت في السابق".

ومن جانبه، رأى كريم (مواطن من أربيل)، أن "المشاركة في الانتخابات البرلمانية مهمة هذه المرة للحفاظ على شرعية مكانة إقليم كوردستان وحكومته، خاصة أن الانتخابات تأخرت كثيراً وتسببت بأزمات سياسية انعكست على الشارع الكوردستاني".

بدوره، ذكر سامان (مواطن من أربيل) لوكالة شفق نيوز، أن "الانتخابات الحالية ستكون أكثر شفافية ومصداقية بسبب وجود إدارة من المفوضية الاتحادية واهتمام دولي عبر العديد من المراقبين وهذا سيعزز ثقة الناخبين حول المشاركة الفاعلة".

إلى ذلك، قال فاروق (مواطن) لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان شهد العديد من المشاريع و التنمية فضلا عن وجود استقرار امني قل نظيره مقارنة بالعديد من الدول وللحفاظ على هذه المنجزات، فإن المشاركة مهمة جداً في هذه الانتخابات بالنسبة للمواطنين".

في المقابل، أشار باكو (مواطن من السليمانية) لوكالة شفق نيوز، إلى أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة، خصوصاً وأن البدائل السياسية ليست بالمستوى المطلوب ولا يعتقد أن أي تغيير إيجابي سيطرأ في حال تغير نظام الحكم في إقليم كوردستان".

وانطلقت عملية الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان يوم أمس الجمعة حيث أعلنت المفوضية ان نسبة المشاركة بلغت 97 بالمئة في عموم الاقليم.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم الأحد المقبل.