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ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية بأكثر من تريليوني دينار قيد التنفيذ في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-23T09:21:31+0000
ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية بأكثر من تريليوني دينار قيد التنفيذ في كوردستان

شفق نيوز/ كشف وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن هناك 469 مشروعاً خدمياً قيد التنفيذ بإقليم كوردستان، بميزانية تزيد عن تريليوني دينار.

وقال ساسان عوني في منشور على صفحته في موقع تويتر؛ أن "469 مشروعاً خدمياً في مختلف القطاعات قيد التنفيذ في كافة أنحاء إقليم كوردستان"، مضيفاً أنه تم تخصيص أكثر من تريليونين و120 مليون دينار لتنفيذ هذه المشاريع.

فيما أوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن جزءاً من هذه المشاريع لم تكتمل في التشكيلة الوزارية السابقة بسبب الأزمة المالية، لكن غالبية المشاريع المنفذة الآن عاصرت الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم وأغلبها مشاريع استراتيجية في طريقها إلى النور.

جدير بالذكر؛ أن هذه المشاريع موزعة على قطاعات متنوعة، حصة قطاع البلديات عبارة عن 469 مشروعا بكلفة تريليونين و130 مليار دينار عراقي و279 مشروعا خدميا في قطاع المياه والمجاري والصرف الصحي بكلفة تريليونين و887 مليار دينار عراقي؛ أما بقية المشاريع في مجالات السياحة بواقع 57 مشروعا خدميا بكلفة مالية قدرها 39 مليار دينار عراقي.

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