سار عكس الاتجاه فأوقع ضحايا واضراراً مادية كبيرة في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اصابات واضرار مادية كبيرة في تصادم بين عجلتين، عازياً سبب الحادث الى سير احدى العجلات عكس اتجاه الطريق.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل فاضل حاجي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تصادماً حدث ، بعد ظهر اليوم، بين سيارتين الاولى نوع بيك اب دبل قمارة والاخرى مازدا صالون على الطريق بين اربيل وخبات، قرب مفرق طوبزاوا"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن جرح 6 اشخاص، فضلاً عن اضرار مادية كبيرة بالسيارتين".

وأشار البيان إلى أن "سبب الحادث هو سير سيارة المازدا صالون بعكس اتجاه السير والتي اعتبرت هي الجهة المخالفة".

وشدد البيان على أن "السير بعكس اتجاه السير من اجل سرعة الوصول الى المكان المقصود هو مخالفة واجراء غير ممكن"، مضيفاً أن "من يخالف بالسير عكس الاتجاه لا يستطيع النجاة من مخاطر التصادم".