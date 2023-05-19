"ساروار محمود".. الرجل الكوردي "الشجاع" الذي أنقذ حياة 30 شخصاً في بريطانيا

شفق نيوز/ أفاد موقع The Leader البريطاني، يوم الجمعة، بأن شخصاً كوردياً أنقذ حياة حياة 30 شخصاً في بريطانيا.

وذكر الموقع في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "المواطن ساروار محمود وهو مواطن من أهالي قضاء كلار في منطقة كرميان بإقليم كوردستان تمكن من إنقاذ حياة 30 شخصا في المملكة المتحدة".

واضاف ان "ساروار محمود، البالغ من العمر 39 عاما والمقيم في مدينة ريكسهام البريطانية، أنقذ حياة 30 امرأة وطفلا من حريق هائل نشب في احد المباني السكنية في المدينة".

وأطلقت الصحيفة البريطانية على ساروار محمود لقب "الرجل الشجاع".