أساتذة وموظفو جامعة السليمانية المقاطعون للدوام يقررون الخروج بتظاهرة "كبيرة"

شفق نيوز/ أكد مجلس أساتذة وموظفي جامعة السليمانية المعترضين، اليوم السبت، استمرار الأساتذة والموظفون المحتجين في جامعة السليمانية بالمقاطعة والتظاهر، مؤكدين أنهم سينظمون تظاهرة كبيرة يوم غد الأحد.

وقال الدكتور أحمد محمد ممثل مجلس الأساتذة والموظفين المحتجين في جامعة السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ، أنهم سينظمون تظاهرة أمام الحرم الرئيسي للجامعة غدا، وسيشارك بها الجميع من الأساتذة والموظفين والطلبة وأولياء الأمور.

وأضاف أن التظاهرة تأتي للتأكيد على استمرار المقاطعة والمطالب التي تشمل حقوقهم، وأكد أنهم إلى حين تنفيذ مطالبهم سيستمرون في المقاطعة والتظاهر.

في غضون ذلك، تستمر المقاطعة في المركز التعليمي بمدينة السليمانية منذ شهرين، فيما يصر على أنهم لن ينهوا المقاطعة حتى تنفيذ مطالبهم.

وتشهد محافظة السليمانية وحلبجة وادراة منطقة كرميان تظاهرات مستمرة خاصة في قطاع التعليم احتجاجا على عدم صرف حكومة اقليم كوردستان مرتباتهم للأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب تلكؤ الحكومة الاتحادية في تمويل الرواتب.