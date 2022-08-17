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أساتذة جامعة السليمانية يتظاهرون للتذكير بـ"مهلة 30 آب" ويلوحون بالمقاطعة (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-17T08:20:53+0000
أساتذة جامعة السليمانية يتظاهرون للتذكير بـ"مهلة 30 آب" ويلوحون بالمقاطعة (صور)

شفق نيوز / جدد العشرات من أساتذة جامعة السليمانية، يوم الأربعاء، تظاهراتهم أمام رئاسة جامعة السليمانية، احتجاجا وتذكيرا بالشروط التي طلبوها من حكومة إقليم كوردستان لأجل تحقيق "مهلة" تنتهي يوم 30 آب/ أغسطس الجاري.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تجمع الأساتذة أمام بوابة الجامعة حاملين واقية شمس بيضاء اللون، تعبيرا منهم على سلمية احتجاجهم وتمسكهم بمطالبهم.

وقال ممثل الأساتذة المحتجين، محمد حسين كريم، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المحتجين جميعاً مصرون على مطالبهم والتي تتمثل بالتزام حكومة الإقليم بصرف الرواتب للموظفين ومنح الطلبة كل 30 يوماً وبصورة منتظمة، وكذلك صرف مخصصات الترقيات والعلاوات بأثر رجعي، إضافة إلى تثبيت الرواتب التي ادخرتها الحكومة والتي تصل إلى 30 شهراً كديون رسمية بذمة الحكومة".

وأضاف كريم: "نحن منحنا الحكومة مهلة لغاية الثلاثين من الشهر الجاري، واليوم أردنا تذكيرها كوننا سنبدأ، بتظاهرات عامة في الأول من شهر أيلول المقبل، اذا لم تستجب لتلك المطالب"، مردفاً بالقول: "سنقاطع العام الدراسي الجديد، وعلى الحكومة تحمل مسؤولية تأخير انطلاق الدوام الرسمي".

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