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سابع هزة ارضية تضرب السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T08:59:07+0000
سابع هزة ارضية تضرب السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة  العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث  هزتين أرضيتين اليوم الموافق 11 نيسان 2021 في قضاء بنجوين  من محافظة السليمانية . 

وبين تقريرها : ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 08:50:09صباح اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (57) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية وسجلت الهزة الثانية في عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها (3،7 )درجة وتبعد (53) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية.

هذا " ولم يثبت الشعور بالهزتين"، وفقا للتقرير.

 وسجلت المراصد حدوث  خمس هزات ارضية فجر اليوم  الموافق 11 نيسان 2021 في قضاء بنجوين  من محافظة السليمانية بعد الهزة الرئيسية الأولى التي حدثت فجر اليوم أيضًا.

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