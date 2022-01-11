سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زيباري يعلّق على "تنازل" الديمقراطي عن منصب رئيس الجمهورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-11T18:48:24+0000
زيباري يعلّق على "تنازل" الديمقراطي عن منصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ علّق القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الثلاثاء عن الأنباء التي تحدثت عن "تنازل" حزبه عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال زيباري في منشور على فيسبوك، "نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الاعلامية والجيوش الالكترونية غير المسؤولة تصريحا مفبركا باسمنا باننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف، أن "هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة وغير صحيحة جملة وتفصيلا، ونؤكد بانه لم يصدر عنا هكذا تصريح". 

وأشار زيباري إلى أن "هذا الموقع السيادي مهم جدا للعراق ويحتاج الى توافق كوردي اولا و اخيرا".

ووفق العرف السياسي المتبع في العراق فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد، والبرلمان من حصة السنة، والحكومة من حصة الشيعة.

ويشغل المنصب حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ إسقاط النظام العراقي السابق عام ٢٠٠٣.

وكانت مصادر في الاتحاد الوطني قد أبلغت وكالة شفق نيوز بأن الحزب سيرشح برهم صالح لشغل المنصب لولاية ثانية.

related

قبيل تشكيل حكومة بغداد.. أكبر حزبين بإقليم كوردستان يتحركان لتوحيد الخطاب

Date: 2021-11-15 15:08:24
قبيل تشكيل حكومة بغداد.. أكبر حزبين بإقليم كوردستان يتحركان لتوحيد الخطاب

بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني

Date: 2021-02-15 09:05:36
بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني

الديمقراطي الكوردستاني يرد على رسالة الاتحاد الوطني بملف محافظ كركوك

Date: 2019-06-25 23:17:15
الديمقراطي الكوردستاني يرد على رسالة الاتحاد الوطني بملف محافظ كركوك

سكرتير الديمقراطي: علاوي كأنما آت من المريخ ولن نقبل بـ"طه محي الدين"

Date: 2020-02-27 16:32:25
سكرتير الديمقراطي: علاوي كأنما آت من المريخ ولن نقبل بـ"طه محي الدين"

الديمقراطي والتغيير: الاحزاب الكبيرة في بغداد تعتزم تهميش الصغيرة بالانتخابات المحلية

Date: 2019-09-01 14:07:28
الديمقراطي والتغيير: الاحزاب الكبيرة في بغداد تعتزم تهميش الصغيرة بالانتخابات المحلية

الديمقراطي الكوردستاني يطالب بإيقاف التعريب في المناصب الإدارية لمناطق المادة 140

Date: 2021-08-07 12:53:18
الديمقراطي الكوردستاني يطالب بإيقاف التعريب في المناصب الإدارية لمناطق المادة 140

الديمقراطي الكوردستاني: الجهود كافة لحماية مصلحة شعب كوردستان ووحدته وكيانه

Date: 2021-08-15 20:29:04
الديمقراطي الكوردستاني: الجهود كافة لحماية مصلحة شعب كوردستان ووحدته وكيانه

"البارتي" يرد على الخزعلي: لولا احترامنا لعبدالمهدي والاجواء الايجابية لما صبرنا وسكتنا

Date: 2019-10-17 18:53:36
"البارتي" يرد على الخزعلي: لولا احترامنا لعبدالمهدي والاجواء الايجابية لما صبرنا وسكتنا