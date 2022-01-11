زيباري يعلّق على "تنازل" الديمقراطي عن منصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ علّق القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الثلاثاء عن الأنباء التي تحدثت عن "تنازل" حزبه عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال زيباري في منشور على فيسبوك، "نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الاعلامية والجيوش الالكترونية غير المسؤولة تصريحا مفبركا باسمنا باننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف، أن "هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة وغير صحيحة جملة وتفصيلا، ونؤكد بانه لم يصدر عنا هكذا تصريح".

وأشار زيباري إلى أن "هذا الموقع السيادي مهم جدا للعراق ويحتاج الى توافق كوردي اولا و اخيرا".

ووفق العرف السياسي المتبع في العراق فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد، والبرلمان من حصة السنة، والحكومة من حصة الشيعة.

ويشغل المنصب حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ إسقاط النظام العراقي السابق عام ٢٠٠٣.

وكانت مصادر في الاتحاد الوطني قد أبلغت وكالة شفق نيوز بأن الحزب سيرشح برهم صالح لشغل المنصب لولاية ثانية.