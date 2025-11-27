زيباري: هجوم كورمور تم بصواريخ "غراد" أطلقت من منطقة نفوذ الفصائل

شفق نيوز – أربيل

اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، مساء الخميس، "مجموعة من الفصائل المسلحة التي تنشط قرب كركوك" باستهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية، مشيراً إلى أن قيادة الإقليم تعرف هوية هذه الفصائل وكانت على علم بنيتها استهداف الحقل.

وقال زيباري، خلال حديثه لبرنامج المقاربة الذي تبثه قناة دجلة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "استهداف حقل كورمور لم يُنفّذ عن طريق الدرونات، بل عن طريق صواريخ غراد ونعرف من أين انطلقت، وتحديداً قرب كركوك".

وأشار إلى أن هذه المناطق تحت سيطرة مجموعة من "الفصائل"، بينها تنسيق مشترك ومركز للصواريخ والطائرات المسيّرة، وعملهم "ليس فردياً".

وأشار زيباري، إلى "عدم وجود أية مصلحة أو منطق من الهجوم، وهو تحريف للانتباه"، مؤكداً أن الحالة تتكرر مع كل اتهام نطلقه لهذه الفصائل بالوقوف وراء مثل الاستهدافات، وأن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يؤكد هذا الأمر، أي وجود أعمال لتحريف الانتباه.

واستبعد الفرضية التي تشير إلى وقوف تركيا وراء الهجوم، كما أكد أن قيادات الإقليم والاستخبارات والأمن تعرف هوية الجهة المنفذة وكانت قد أطلقت تحذيرات سابقة من استهداف بعض المصالح الاقتصادية في كوردستان.

وكان زيباري ربط في وقت سابق، بين معاقبة من وصفهم بالمذنبين المتورطين باستهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية وبين دعم الكورد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني للحصول على ولاية ثانية.

وقال، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع "إكس" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "هجوم الفصائل الميليشياوية أمس على حقل كورمور الغازي في السليمانية بصواريخ الغراد المنطلقة من محور طوز خرماتو لتخريب اقتصاد الإقليم وبنيته، يؤكد مجدداً بأن الحكومة لا تسيطر عليها".

وأضاف، ان "أمام حكومة السوداني فرصة ذهبية لفرض سيطرتها ومعاقبة المذنبين وتعزيز فرص ترشحه لولاية ثانية".

وفي تدوينة أخرى لزيباري، رحب القيادي الكوردي بموقف الممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق مارك ساڤايا حول الهجوم على حقل كور مور الغازي.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة استثمرت في هذا الحقل حوالي نصف مليار دولار لدعم أمن الطاقة مع شركات أميركية وإماراتية واستهدفته بعض الفصائل المليشياوية".

وكان الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، طالب في وقت سابق يوم الخميس، بخطوات جدية لمنع الهجمات على إقليم كوردستان ووضع حد لها.

في حين أدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي.

كما أدانت رئاسة جمهورية العراق، يوم الخميس، استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية، مؤكدة أن هذا الاستهداف محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار المتحقق في البلاد.

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر أمنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.