زيباري من جنيف: تمثيل المرأة في إقليم كوردستان يتقدم على كل المستويات

شفق نيوز- جنيف

أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في الأمم المتحدة ديندار زيباري، يوم الأربعاء، أن تمثيل المرأة في الإقليم يشهد تقدّماً ملحوظاً وعلى المستويات كافة.

واستعرض وفد حكومة إقليم كوردستان جهود الإقليم في مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة عبر القوانين والتعليمات والمؤسسات المختصة، خلال مناقشات الدورة الـ(92) للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في مقر الأمم المتحدة في سويسرا بجنيف.

وأكد زيباري، الذي يشغل منصب منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، خلال إحاطة له أثناء المناقشات التي تابعتها وكالة شفق نيوز، أن تنفيذ التوصيات الدولية ضمن خطة حقوق الإنسان (2021–2025) وصل إلى 62.3% خلال 2024–2025.

وأوضح زيباري، أن نسب التنفيذ حسب السلطات: التنفيذية 87.5%، القضائية 78.9%، التشريعية 40.5%، فيما بلغت توصيات حقوق المرأة 35%..

وأشار إلى تقدّم تمثيل المرأة في المناصب العليا، متمثلة برئاسة البرلمان و3 حقائب وزارية ومحافظ، مع توسع دورها في القضاء.

وبيّن زيباري، أن حضور المرأة في القضاء يتصاعد: 69 قاضية من أصل 263 (26.2%)، وعضوات الادعاء العام 27.8%، والمعاونين القضائيين 67%..

كما أكد أن الكوتا 30% عززت المشاركة السياسية: 147 برلمانية عبر الدورات، و65 منهن ترأسن لجاناً دائمة، مع لجنة لحماية المرشحات من التشهير الإلكتروني.

وعرض وفد حكومة إقليم كوردستان خلال مناقشات الدورة الـ(92) للجنة (سيداو) خطوات التمكين الاقتصادي: التأمين على 41,953 عاملة محلية و5,239 عاملة أجنبية، وارتفاع عضوات غرفة التجارة إلى 239 عضوة للفترة من 2022–2025.

وأشار زيباري إلى دعم المرأة الريفية بمنح قروض لـ1,198 مزارعة بقيمة تجاوزت 9.5 مليار دينار، وتوفير 3,873 فرصة عمل للنساء، فيما أكد أن الخط الساخن 119 استقبل 12,274 شكوى عام 2024، مع معالجة 1,532 قضية ودياً، وتخصيص 9,000 وحدة سكنية لدعم النساء دون مأوى.

كما أشار ممثل حكومة إقليم كوردستان إلى إنشاء 5 مراكز إيواء للنساء المعنفات تخدم أكثر من 900 امرأة سنوياً، وإعادة تأهيل 5,530 امرأة خلال 2019–2025.

واختتم تصريحاته بتسليط الضوء على ملف الإيزيديات: 3,593 ناجياً بينهم 1,212 امرأة و1,078 طفلة، ونقل أكثر من 1,080 ناجية للعلاج، واستمرار الدعم المالي لأكثر من 3,500 ناجٍ.