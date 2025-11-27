زيباري للسوداني: اعتقالك لمنفذي الهجوم على كورمور سيعزز فرص الولاية الثانية

شفق نيوز- أربيل

ربط القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الخميس، بين معاقبة من وصفهم بالمذنبين المتورطين باستهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية وبين دعم الكورد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني للحصول على ولاية ثانية.

وقال زيباري، في تغريدة له في حسابه الشخصي بموقع "إكس" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "هجوم الفصائل الميليشياوية أمس على حقل كورمور الغازي في السليمانية بصواريخ الغراد المنطلقة من محور طوز خرماتو لتخريب اقتصاد الإقليم وبنيته، يؤكد مجدداً بأن الحكومة لا تسيطر عليها".

وأضاف، ان "أمام حكومة السوداني فرصة ذهبية لفرض سيطرتها ومعاقبة المذنبين وتعزيز فرص ترشحه لولاية ثانية".

وكان الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، طالب في وقت سابق يوم الخميس، بخطوات جدية لمنع الهجمات على إقليم كوردستان ووضع حد لها.

في حين أدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي.

كما أدانت رئاسة جمهورية العراق، يوم الخميس، استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية، مؤكدة أن هذا الاستهداف محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار المتحقق في البلاد.

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر أمنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.