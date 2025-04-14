زيباري لـ"التاريخ": نيجيرفان بارزاني وراء استحداث محافظة حلبجة.. وشفق نيوز تنشر التوثيق

شفق نيوز/ أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان آنذاك، نيجيرفان بارزاني، كان وراء طرح مقترح استحداث محافظة حلبجة قبل أكثر من عشر سنوات.

وجاء هذا التأكيد في تدوينة على منصة “إكس”.

مبروك لاهالي حلبچه الجريحة وللعراق و شعب الاقليم تصويت البرلمان على استحداث محافظة حلبچه. و للتاريخ عرضنا طلب رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني فيي عام2013 / 2014 خلال ولاية السيد المالكي على اجتماع محلس الوزراء والذي ترأسة د حسين شهرستاني للموافقة المبدئية على الطلب . — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) April 14, 2025

وفي التفاصيل التي كشف عنها زيباري، فقد قُدّم طلب نيجيرفان بارزاني في عامي 2013 و2014 إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد إبّان حكومة نوري المالكي وترأسه حسين الشهرستاني، حيث تمّت الموافقة المبدئية على المقترح حينها.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة من الكتاب الصادر عن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني آنذاك بضرورة استحداث محافظة حلبجة، وتحويل الطلب للبرلمان العراقي للتصويت عليه.

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق، وذلك بعد سنوات من التأجيل بطرح الملف رسمياً للبرلمان العراقي بسبب خلافات سياسية.

وبهذا الصدد أشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، بالتصويت في البرلمان العراقي على استحداث حلبجة محافظة جديدة، مؤكدا ان بغداد استكملت جهود الاقليم للاعتراف بالمدينة.