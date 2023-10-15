آخر إحصائية رسمية لعدد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ صرّح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الأحد، بأن مجموع اولئك الذين القت القوات الامنية القبض عليهم بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في اقليم كوردستان وصلت إلى أكثر 3300 متهم.

وقال زيباري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة اربيل، ان هذه الاحصائية خطيرة للغاية، مؤكدا "حاليا نحن نواجه خطراً كبيراً نتيجة انتشار المواد المخدرة".

ودعا المسؤول الحكومي الكوردي، المجتمع الدولي الى وضع حكومة اقليم كوردستان الى جنب الحكومة الاتحادية ضمن خارطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبا بتعريف الإقليم أيضاً كمنطقة حرجة من ناحية انتشار المواد المخدرة.