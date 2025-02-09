زيباري عن تظاهرات سيطرة ديكلة: مسيسة والأجدر بهم التوجه إلى بغداد

شفق نيوز/ وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري التظاهرات عن احد مداخل العاصمة اربيل بـ"المسيسة".

وكتب زيباري على حسابه في موقع أكس أن "حركة الاعتصام التي نظمت مؤخرا في السليمانية مسيسة بامتياز".

وأضاف أن "الأجدر بالاخوة المعتصمين أن يحولوا خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام إلى ساحة التحرير او شارع الإمام القاسم امام وزارة المالية للمطالبة بدفع استحقاقهم المالية بانتظام".

وأشار إلى أن "حكومة الاقليم حسمت الامر مع بغداد".

وتوافد العشرات من محافظة السليمانية عند سيطرة ديكلة بين اربيل والسليمانية لغرض الدخول والتظاهر داخل عاصمة إقليم كوردستان بشأن تأخر صرف الرواتب.