زيباري: خمسة صواريخ استهدفت أربيل وستكون هناك عواقب ضد الجناة

شفق نيوز/ اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الاثنين، تعرض اربيل عاصمة الإقليم لقصف بخمسة صواريخ.

وقال زيباري في منشور له، "استهدفت خمسة صواريخ كاتيوشا هذه الليلة مدينة أربيل وبعض المرافق الدبلوماسية والمناطق السكنية، لحسن الحظ لم يقع قتلى".

وأضاف أن "قوات الأمن تحقق بمصدر الهجمات وستكون هناك عواقب ضد الجناة".

https://twitter.com/HoshyarZebari/status/1361397807815548929

واعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن القصف استهدف مطار أربيل الدولي.

وعلى إثر ذلك اغلقت السلطات الأمنية في الإقليم المطار وسط إجراءات أمنية مشددة.