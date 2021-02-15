سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زيباري: خمسة صواريخ استهدفت أربيل وستكون هناك عواقب ضد الجناة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-15T19:34:58+0000
زيباري: خمسة صواريخ استهدفت أربيل وستكون هناك عواقب ضد الجناة

شفق نيوز/ اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الاثنين، تعرض اربيل عاصمة الإقليم لقصف بخمسة صواريخ.

وقال زيباري في منشور له، "استهدفت خمسة صواريخ كاتيوشا هذه الليلة مدينة أربيل وبعض المرافق الدبلوماسية والمناطق السكنية، لحسن الحظ لم يقع قتلى".

وأضاف أن "قوات الأمن تحقق بمصدر الهجمات وستكون هناك عواقب ضد الجناة".

https://twitter.com/HoshyarZebari/status/1361397807815548929

واعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن القصف استهدف مطار أربيل الدولي.

وعلى إثر ذلك اغلقت السلطات الأمنية في الإقليم المطار وسط إجراءات أمنية مشددة.

related

اول تعليق من اقليم كوردستان على وقف اطلاق النار بشمال سوريا

Date: 2019-10-17 21:19:38
اول تعليق من اقليم كوردستان على وقف اطلاق النار بشمال سوريا

إغلاق مطار اربيل بعد تعرضه للقصف

Date: 2021-02-15 19:24:01
إغلاق مطار اربيل بعد تعرضه للقصف

اول تعليق كوردي لفوز العراق على ايران

Date: 2019-11-14 18:58:21
اول تعليق كوردي لفوز العراق على ايران

اقليم كوردستان يعلق الدوام الرسمي في المدارس لمدة شهر كامل

Date: 2020-11-01 10:47:00
اقليم كوردستان يعلق الدوام الرسمي في المدارس لمدة شهر كامل

اقليم كوردستان يعلن 19 حالة وفاة و 409 اصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-08-27 12:13:13
اقليم كوردستان يعلن 19 حالة وفاة و 409 اصابات جديدة بفيروس كورونا

السليمانية تسجل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا خلال ساعات

Date: 2020-06-11 11:47:46
السليمانية تسجل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا خلال ساعات

حكومة اقليم كوردستان تعلق على حادثة اغتيال اعلامي واسرته بالسليمانية

Date: 2019-10-16 23:09:14
حكومة اقليم كوردستان تعلق على حادثة اغتيال اعلامي واسرته بالسليمانية

رئيس برلمان كوردستان توجه رسالة عتب الى الحلبوسي

Date: 2019-11-13 10:47:04
رئيس برلمان كوردستان توجه رسالة عتب الى الحلبوسي