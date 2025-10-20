زيباري: تعيين سافايا خطوة جريئة لاستعادة سيادة العراق من حكم المليشيات

شفق نيوز– أربيل

اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، يوم الاثنين، أن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمارك سافايا ممثلاً خاصاً له في العراق، يعد اعترافاً بأن الوضع في البلاد "غير طبيعي".

وقال زيباري في تدوينة عبر منصة "إكس" إن "تعيين ترمب ممثلاً خاصاً له في العراق، مارك سافايا، أميركي مسيحي كلداني ذو أصول عراقية، هو اعتراف بأن الوضع في العراق غير طبيعي"، مؤكداً أن ذلك يتطلب "إجراءات وقرارات خارج الأطر الدبلوماسية والرسمية المعتادة لتصحيح وتقويم الوضع المضطرب والمشوش"، معرباً عن أمنياته بـ"نجاح مارك بمهمته".

وفي تغريدة لاحقة كتبها بالانجليزية، وصف زيباري قرار التعيين بأنه "خبر سار وقرار جريء لاستعادة السيادة والاستقلال العراقيين بعيداً عن الفساد وسوء إدارة الموارد وحكم الميليشيات".

من جانبه أعرب مارك سافايا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن امتنانه وفخره لتعيينه، مؤكداً أنه يشعر بالتواضع أمام هذه المسؤولية.

وقال سافايا في تغريدة له: "أنا ملتزم بتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق تحت قيادة وتوجيه الرئيس ترمب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أمس الأحد عن تعيين مارك سافايا في منصب المبعوث الخاص إلى العراق، وكتب على منصة "تروث سوشال": "يسرّني أن أعلن أن مارك سافايا سيتولى منصب المبعوث الخاص إلى جمهورية العراق".

وأضاف ترمب أن "فهم مارك العميق للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأميركي".