زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية تحرك المياه الراكدة قبل الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة إلى مدينة السليمانية للقاء الأحزاب السياسية في حركة التغيير والاتحاد الوطني في بادرة اعتبرها البعض أنها لتوحيد صفوف الكورد في بغداد بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال مسؤول الإعلام بمكتب علاقات حزب الاتحاد الوطني عباس عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة مهمة وتأتي في وقت تجري فيه الاستعدادات للانتخابات المقبلة على قدم وساق، لتوحيد الرؤى والمواقف الكوردية تجاه استحقاقات الكورد في بغداد.

ولفت الى ان زيارة رئيس الاقليم الى محافظة السليمانية جاءت للتأكيد على ضرورة توحيد الصف والكلمة للحفاظ على المكاسب المتحققة في بغداد.

من جانبه أشار نوري الحمداني المحلل والكاتب الصحفي لوكالة شفق نيوز، إن المشهد السياسي في اقليم كردستان بدأ بالتحرك من قبل رئيس الاقليم الى القوى والاحزاب السياسية الاخرى باعتباره راعيا لجميع القوى الكوردستانية دون استثناء، وهي رسالة مفادها بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وعادلة بين الأحزاب.

وأردف بالقول إن الوضع السياسي في الاقليم لن يتغير كثيرا بسبب هذه التحالفات والتحركات لانه كما عودتنا الاحزاب الكبيرة تبقى هي الكفة الأكبر خلال الصراع الانتخابي بسبب ثقلها في الشارع الكوردي".

وتابع بالقول "أما القانون الانتخابي الجديد الذي يختلف عن القانون القديم هو ما حرك المياه الراكدة لتلك الأحزاب بسبب تعدد الدوائر الانتخابية".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن الرئاسة ستبذل الجهود والمساعي لتحقيق وحدة الصف بين الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العراق في شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل.

وقال الرئيس بارزاني في تصريح أدلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز عقب اجتماع مع حركة التغيير في السليمانية، "زرنا حركة التغيير اليوم في السليمانية وبعدها سنزور الاخوة في الاتحاد الوطني، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ايضا"، مردفا بالقول "نحن سابقا عقدنا اجتماعا للأحزاب السياسية الكوردستانية في رئاسة الاقليم وقررنا بعدها زيارة الاحزاب لنبذل مساعي جدية معها بهدف تقليل المشاكل الداخلية في الاقليم وكذلك ان نتبادل الاراء معها حول دستور إقليم كوردستان ".

وحول الانتخابات التشريعية في العراق قال رئيس إقليم كوردستان إن "النظام الانتخابي المعتمد لا يتيح البدء في الوقت الراهن بالتحالفات".

واستدرك القول "لكن بالتأكيد بعد الانتخابات من الضروري أن يكون هناك إجماع ووحدة للموقف وان تجد الاحزاب كافة اطارا للتنسيق فيما بينها لانه من المعلوم أننا معا يمكننا أن نحصل على مكتسباتنا في بغداد، وإذا تشتتنا فمما لا شك فيه ان اقليم كوردستان سيكون المتضرر الأول"، مؤكدا ان "رئاسة الإقليم ستبذل ما بوسعها لتحقيق وحدة الصف بين الأحزاب الكوردستانية بعد الانتخابات البرلمانية".

وكان رئيس الإقليم قد اجتمع مساء أمس في أربيل مع رئيس جماعة العدل- الاسلامية سابقا، علي بابير، اجتمع ايضاً مع الاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

وبحث الاجتماع بحث إجراء الانتخابات العراقية والحفاظ على وحدة الصف الكوردي في العراق، مع بحث توحيد المحاولات في تقليل النواقص وتطوير تجربة إقليم كوردستان.

كما بحث الطرفان ضرورة وجود دستور ليكون هو السيادة في الإقليم.