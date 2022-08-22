زيارة مرتقبة للاتحاد الأوروبي الى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف ممثل حكومة اقليم كوردستان في الاتحاد الأوروبي دلاور آزكيي، يوم الاثنين، أن وفدا من الاتحاد سيزور الإقليم قريبا.

وقال آزكيي لوكالة شفق نيوز، ان "وفداً من الاتحاد الأوروبي يضم مسؤولين عن الملف العراقي سيزور إقليم كوردستان مطلع الشهر المقبل وذلك لمناقشة العديد من الملفات مع برلمان كوردستان وحكومة الاقليم".

وبين ان "الاتحاد الأوروبي يهتم في الوقت الحالي بتعزيز علاقاته مع حكومة الإقليم وهذا ما نهدف إليه نحن أيضا"، موضحا انه "كان من المقرر أن تتم هذه الزيارة في وقت سابق لكن القيود التي فرضتها جائحة كورونا حالت دون ذلك".