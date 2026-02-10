زيادة منسوب مياه سد دهوك بأكثر من 4 ملايين متر مكعب

شفق نيوز- دهوك

افاد مدير سد دهوك، فرهاد محمد طاهر، يوم الثلاثاء، بأن كمية الأمطار المسجلة هذا العام حتى الآن في المناطق المحيطة بسد دهوك بلغت نحو 360 ملم مقابل 504 ملم خلال العام الماضي، مبيناً أن منسوب السد ارتفع رغم ذلك بأكثر من متر ونصف المتر حتى الوقت الحالي.

وقال طاهر لوكالة شفق نيوز، إن "كمية المياه في بحيرة السد ازدادت بأكثر من 4 ملايين متر مكعب"، موضحا أن "السعة الاستيعابية للبحيرة تبلغ 52 مليون متر مكعب بينما يبلغ الخزين الحالي قرابة 32 مليون متر مكعب".

وأضاف أن "إدارة السد واثقة من ارتفاع المنسوب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في حال استمرار هطول الأمطار بالمعدلات الحالية".

وفيما يخص سد خنس الواقع في قضاء شيخان شرق دهوك، أشار طاهر إلى أن "المياه تتدفق إلى السد منذ أكثر من 10 أيام متواصلة نتيجة جودة الموارد المائية وتدفق النهر المغذي له"، مبيناً أن "سعة سد خنس تصل إلى نحو 7 ملايين متر مكعب".

وأكد أن "منطقة سد خنس شهدت هطولات مطرية غزيرة بلغت قرابة 750 ملم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب السد ومستوي النهر المغذي له".

يشار إلى أن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، قد أكد يوم أمس الاثنين، أن البلد يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف، بسبب التغييرات المناخية والسدود التي أنشأتها تركيا في منابع الأنهار.

وأكد الوزير خلال ترأسه اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة تكاتف الجهود والمؤسسات كافة لتجاوز الأزمة القاسية لشح المياه والتي عصفت بالبلاد".

وأضاف أن "العراق يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف، بسبب التغييرات المناخية واستثمار دول أعالي المنبع للموارد المائية في إنشاء مشاريع خزنية وإروائية في منابع هذه الأنهار وخاصة الجارة تركيا".